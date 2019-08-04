В ДНР обвинили ВСУ в размещении военной техники вблизи жилых домов

ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские силовики размещают военную технику вблизи жилых домов и муниципальных объектов в Донбассе, заявил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"Нашей разведкой отмечен очередной факт размещения военной техники вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов в населенных пунктах Красногоровка и Новобахмутовка (населенные пункты под контролем силовиков вблизи линии соприкосновения - ред.). Боевики из 92-й бригады (вооруженных сил Украины - ред.) даже не маскируют технику, расположенную во дворах захваченных ими домов", - заявил Безсонов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.