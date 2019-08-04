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РИА Новости

В ДНР обвинили ВСУ в размещении военной техники вблизи жилых домов

Вчера, 15:28
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБлокпост украинских военных в Донецкой области
Блокпост украинских военных в Донецкой области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские силовики размещают военную технику вблизи жилых домов и муниципальных объектов в Донбассе, заявил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
"Нашей разведкой отмечен очередной факт размещения военной техники вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов в населенных пунктах Красногоровка и Новобахмутовка (населенные пункты под контролем силовиков вблизи линии соприкосновения - ред.). Боевики из 92-й бригады (вооруженных сил Украины - ред.) даже не маскируют технику, расположенную во дворах захваченных ими домов", - заявил Безсонов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныВ мире
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