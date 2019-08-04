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РИА Новости
Культура

Тейлор Свифт пригласила поклонников домой послушать новый альбом

Вчера, 15:43
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© AP Photo / Darron CummingsВыступление Тейлор Свифт на автопробеге «Формула-1». Штат Техас, 22 октября 2016
Выступление Тейлор Свифт на автопробеге «Формула-1». Штат Техас, 22 октября 2016
© AP Photo / Darron Cummings
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Тейлор Свифт пригласила группу поклонников в свой дом в Лондоне послушать новый альбом Lover до его релиза, сообщает NME.
Пластинка выйдет через пару недель (23 августа). После эксклюзивной возможности побывать у певицы в гостях, фанаты начали писать о своих впечатлениях в соцсетях.
Тейлор Свифт не разрешила поклонникам цитировать ее и писать о музыке, но одна из них рассказала, что новый альбом вполне оправдывает свое название, и отметила, что в нем есть "выбивающие слезу моменты", "откровения" и "хардкор".
Многих удивило большое количество настольных игр у певицы дома. Свифт угостила фанатов разноцветным печеньем в форме сердечек и сфотографировалась со всеми желающими.
Американская певица Тейлор Свифт во время выступления в Хьюстоне, США
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КультураМузыкаНовости культурыТейлор Свифт (певица)
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