Тейлор Свифт пригласила поклонников домой послушать новый альбом

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Тейлор Свифт пригласила группу поклонников в свой дом в Лондоне послушать новый альбом Lover до его релиза, сообщает NME.
Пластинка выйдет через пару недель (23 августа). После эксклюзивной возможности побывать у певицы в гостях, фанаты начали писать о своих впечатлениях в соцсетях.
Тейлор Свифт не разрешила поклонникам цитировать ее и писать о музыке, но одна из них рассказала, что новый альбом вполне оправдывает свое название, и отметила, что в нем есть "выбивающие слезу моменты", "откровения" и "хардкор".
Многих удивило большое количество настольных игр у певицы дома. Свифт угостила фанатов разноцветным печеньем в форме сердечек и сфотографировалась со всеми желающими.
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