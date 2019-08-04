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РИА Новости

Эксперт призвал создать дополнительные нормы для защиты семей силовиков

Вчера, 15:13
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму . Архивное фото
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Для защиты членов семей сотрудников силовых ведомств в России нужно создать дополнительные юридические механизмы в связи с поступающими в их адрес угрозами, заявил РИА Новости лидер общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков, комментируя вызвавшие резонанс в социальных сетях заявления одного из пользователей на этот счёт.
Ранее несогласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
После этого один из пользователей сети под ником Макс Стеклов опубликовал в Twitter сообщение, в котором фактически призвал к насильственным действиям в отношении детей правоохранителей.
"У нас есть повышенная ответственность за нападение, угрозы и оскорбления сотрудников правоохранительных органов, мы должны юридически защитить и членов их семей – нападение на них должно нести повышенную уголовную ответственность, если это связано с профессиональной деятельностью их родственников", - сказал Цветков.
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"Должна также вестись работа по выявлению тех людей, которые пытаются вычислить личности сотрудников и членов их семей. Потому что явно эти люди делают это в противозаконных и агрессивных целях. Я считаю, что необходимо подумать о дополнительной юридической защите членов семей сотрудников правоохранительных органов", - отметил собеседник агентства.
Решением в данной ситуации, считает Цветков, может стать введение в Уголовный кодекс в дополнении к статьям о нападении и угрозам сотрудникам правоохранительных органов норм, распространяющих уголовную ответственность за аналогичные действия в отношении родственников силовиков.
В субботу пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, за различные нарушения задержаны около 600 человек.
Московская полиция призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций. В полиции заявили, что правоохранители будут оперативно реагировать на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.
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