Кайли Дженнер отметит 22-летие на яхте стоимостью 250 миллионов долларов

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Американская модель и владелица компании по производству косметики Kylie Cosmetics Кайли Дженнер сняла яхту стоимостью 250 миллионов долларов, на которой отметит свой 22-й день рождения. Об этом сообщает портал Американская модель и владелица компании по производству косметики Kylie Cosmetics Кайли Дженнер сняла яхту стоимостью 250 миллионов долларов, на которой отметит свой 22-й день рождения. Об этом сообщает портал HienaLouca . Вечеринка пройдет 10 августа.

На 90-метровом судне есть номера для 22 гостей, в том числе мастер-люкс и три VIP-номера. На яхте также находятся кинозал, комнаты для спа-процедур, бассейн, салон красоты, тренажерный зал, бар под открытым небом и вертолетная площадка. Гостей судна обслуживает персонал из 29 человек.

Яхту под названием Tranquility (англ. - "Спокойствие") переименовали в Equanimity (англ. - "Невозмутимость"). Ее прежним владельцем был малайзийский финансист Лоу Тек Джо (Джо Лоу), которого обвинили в выводе более пяти миллиардов долларов из малайзийского государственного инвестиционного фонда 1MDB.