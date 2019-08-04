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РИА Новости

Кайли Дженнер отметит 22-летие на яхте стоимостью 250 миллионов долларов

Вчера, 15:20
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© AFP 2019 / Valerie MaconФотомодель Кайли Дженнер. 2015 год
Фотомодель Кайли Дженнер. 2015 год
© AFP 2019 / Valerie Macon
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Американская модель и владелица компании по производству косметики Kylie Cosmetics Кайли Дженнер сняла яхту стоимостью 250 миллионов долларов, на которой отметит свой 22-й день рождения. Об этом сообщает портал HienaLouca. Вечеринка пройдет 10 августа.
На 90-метровом судне есть номера для 22 гостей, в том числе мастер-люкс и три VIP-номера. На яхте также находятся кинозал, комнаты для спа-процедур, бассейн, салон красоты, тренажерный зал, бар под открытым небом и вертолетная площадка. Гостей судна обслуживает персонал из 29 человек.
Яхту под названием Tranquility (англ. - "Спокойствие") переименовали в Equanimity (англ. - "Невозмутимость"). Ее прежним владельцем был малайзийский финансист Лоу Тек Джо (Джо Лоу), которого обвинили в выводе более пяти миллиардов долларов из малайзийского государственного инвестиционного фонда 1MDB.
В 2019 году Кайли Дженнер стала самым молодым в истории миллиардером, заработавшим состояние самостоятельно. Она побила рекорд основателя Facebook Марка Цукерберга, который заработал миллиард в возрасте 23 лет.
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