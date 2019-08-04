Силовики ответили на угрозы участников незаконных акций в адрес детей

Сотрудники полиции и участник митинга "за честные выборы" на площади Ленина в Санкт-Петербурге. 3 августа 2019

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сотрудники силовых служб ответили на угрозы, появившиеся в Сети незадолго до проведения в Москве несогласованной акции.

Ранее пользователь Twitter под ником Макс Стеклов разместил агрессивное сообщение, в котором поддержал организаторов травли полицейских и их близких. Кроме того, мужчина угрожал сотрудникам Росгвардии расправой над их детьми.

В ответ на это в Telegram-канале "Оперативная линия" было опубликовано обращение "инициативной группы сотрудников правоохранительных органов". В тексте говорится, что организаторы травли и провокаторы ответят за угрозы детям сотрудников.

Публикация в Telegram к организаторам беспорядков в Москве Публикация в Telegram к организаторам беспорядков в Москве

"Мы не раз смотрели в лицо смерти, защищая интересы нашей Родины. У нас хватит воли и решимости, чтобы покарать тех, которые ее предают", - подчеркнули авторы обращения.

Незаконная акция в Москве

В субботу в центре Москвы прошла несанкционированная акция. По данным столичного главка МВД, в ней приняли участие около полутора тысяч человек, около 600 из них были задержаны за различные правонарушения.