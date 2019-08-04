Первый замглавы МЧС провел в Иркутской области совещание по лесным пожарам

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян прибыл в Иркутскую область для координации вопросов по тушению природных пожаров на территории региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"После облета крупных очагов лесных пожаров в Усть-Кутском, Керенском и Катангском районах в аэропорту города Братска первый заместитель министра провел оперативное совещание с руководством Главного управления МЧС по Иркутской области, представителями Федерального агентства лесного хозяйства и министерства обороны России", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на совещании выработан подход для наиболее эффективного тушения лесных пожаров. Ежедневно на борьбу с природными пожарами в Иркутской области направляются девять воздушных судов МЧС России и министерства обороны.