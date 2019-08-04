Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона протестующих

ПЕКИН, 4 авг - РИА Новости. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, сообщает газета Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, сообщает газета South China Morning Post

Тысячи противников законопроекта об экстрадиции в воскресенье вновь вышли на санкционированную акцию протеста, однако после часть из них вышла за пределы разрешенного маршрута, окружила здание одного из полицейских участков в районе.

Демонстранты бросали в сторону здания кирпичи и яйца, кроме того, по сообщению полиции, демонстранты, участвующие в несанкционированной акции, блокируют дороги и создают препятствия транспортному движению в городе.

По данным газеты, полиция применила слезоточивый газ на подходах к зданию канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге.