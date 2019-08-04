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РИА Новости

Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Вчера, 14:53
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© REUTERS / Tyrone SiuУчастники протеста в Гонконге. 3 августа 2019
Участники протеста в Гонконге. 3 августа 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
ПЕКИН, 4 авг - РИА Новости. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, сообщает газета South China Morning Post.
Тысячи противников законопроекта об экстрадиции в воскресенье вновь вышли на санкционированную акцию протеста, однако после часть из них вышла за пределы разрешенного маршрута, окружила здание одного из полицейских участков в районе.
Демонстранты бросали в сторону здания кирпичи и яйца, кроме того, по сообщению полиции, демонстранты, участвующие в несанкционированной акции, блокируют дороги и создают препятствия транспортному движению в городе.
По данным газеты, полиция применила слезоточивый газ на подходах к зданию канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге.
В ходе предыдущих протестов это здание также подвергалось атакам со стороны демонстрантов.
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