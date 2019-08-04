Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке

В конце июля пятнадцатилетняя девочка из села Добрословени исчезла после того, как поехала в Каракал на попутной машине. Перед гибелью она трижды звонила в службу спасения, сообщая об избиении и изнасиловании со стороны подобравшего ее автостопом мужчины. Правоохранительные органы приехали на место происшествия спустя 19 часов, когда она уже была мертва. В связи со случившимся в отставку подал глава МВД Николае Мога.