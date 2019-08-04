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РИА Новости

Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке

Вчера, 14:52
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© Depositphotos / kmiragayaДевочка плачет
Девочка плачет
© Depositphotos / kmiragaya
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке. Об этом в фейсбуке сообщила премьер-министр страны Виорика Дэнчилэ.
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В конце июля пятнадцатилетняя девочка из села Добрословени исчезла после того, как поехала в Каракал на попутной машине. Перед гибелью она трижды звонила в службу спасения, сообщая об избиении и изнасиловании со стороны подобравшего ее автостопом мужчины. Правоохранительные органы приехали на место происшествия спустя 19 часов, когда она уже была мертва. В связи со случившимся в отставку подал глава МВД Николае Мога.
Глава Минобразования, комментируя преступление, заявила, что жертву "учили не садиться в машины с незнакомцами". Это высказывание вызвало широкий общественный резонанс.
После этого румынский премьер подчеркнула, что подобные слова показывают отсутствие понимания у министра образования, как государственные органы должны защищать детей.
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"Это безответственное отношение, которое не отражает позицию правительства", — написала Дэнчилэ в фейсбуке.
Премьер-министр пообещала, что впредь за некорректные заявления чиновников будут увольнять.
Пост главы Минобразования может занять Валер-Даниел Бреаз.
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РумынияВ мире
Популярные комментарии
Наши депутаты и министры всегда изъясняются по делу и в поддержку населения! Я их люблю! (про "макарошки", "не должны вам" и "вы держитесь" не всчет)
4 августа, 15:14
Vbif Gjkn
2080505
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