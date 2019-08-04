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РИА Новости

На российском метеоспутнике "Метеор-М" произошел сбой

Вчера, 14:50
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© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"Космический аппарат "Метеор-М"
Космический аппарат Метеор-М
© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"
Космический аппарат "Метеор-М". Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На российском метеоспутнике "Метеор-М" № 2 произошел сбой, сообщил РИА Новости радиолюбитель Дмитрий Пашков.

"Спутник "Mетеор-M" номер 2 не передает изображение поверхности Земли на частоте 137.100/137.900 MHz QPSK 72Kbps (нет сигнала с аппарата)", — рассказал он.

По словам собеседника агентства, со вчерашнего дня спутник перестал передавать данные на землю.
Кроме того, 2 августа на "Метеор-М" произошел сбой в системе ориентации: как сообщил Пашков, вместо того чтобы смотреть точно вниз, на поверхность Земли, спутник начал снимать ее на фоне космоса. Согласно опубликованному экспертом снимку с аппарата, картинка сильно искажена.

"У спутника по неизвестным причинам отказала система ориентации", — сделал вывод Пашков.

Он также добавил, что в последнее время аппарат стал часто терять ориентацию из-за отказа систем. В прошлый раз это произошло 26 июня 2019 года.
В компании-производителе, корпорации ВНИИЭМ, тогда рассказали РИА Новости, что сбой в системе ориентации космического аппарата вызвала сильная магнитная буря.
Комментариями "Роскосмоса" и ВНИИЭМ по новому сбою в работе спутника агентство не располагает.
Космический аппарат Ангосат. Архивное фото
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