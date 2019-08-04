Врио главы Алтая Хорохордин получил удостоверение кандидата в губернаторы

БАРНАУЛ, 4 авг - РИА Новости. Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин получил удостоверение кандидата в губернаторы региона, об этом он сообщил в Instagram.

Ранее сообщалось, что члены избирательной комиссии отказали в регистрации кандидатам на должность главы Республики Алтай, председателя правительства республики Алтай: Ефимову Леониду Николаевичу, Чеконову Александру Дмитриевичу в связи с недостаточным количеством достоверных подписей, представленных для регистрации, Соловьеву Михаилу Николаевичу, Теркину Мергену Михайловичу, Транову Александру Григорьевичу в связи с отсутствием необходимых документов для регистрации. Таким образом, в избирательных бюллетенях будет всего три фамилии - действующего врио главы региона Олега Хорохордина, Виктора Ромашкина от КПРФ и Дмитрия Софронова от ЛДПР.