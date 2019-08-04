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РИА Новости

Врио главы Алтая Хорохордин получил удостоверение кандидата в губернаторы

Вчера, 14:48
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкОлег Хорохордин
Олег Хорохордин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Олег Хорохордин. Архивное фото
БАРНАУЛ, 4 авг - РИА Новости. Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин получил удостоверение кандидата в губернаторы региона, об этом он сообщил в Instagram.
"Получил удостоверение зарегистрированного кандидата на должность Главы Республики Алтай. Единый день голосования — 8 сентября. Приходите на выборы", - написал Хорохордин.
Ранее сообщалось, что члены избирательной комиссии отказали в регистрации кандидатам на должность главы Республики Алтай, председателя правительства республики Алтай: Ефимову Леониду Николаевичу, Чеконову Александру Дмитриевичу в связи с недостаточным количеством достоверных подписей, представленных для регистрации, Соловьеву Михаилу Николаевичу, Теркину Мергену Михайловичу, Транову Александру Григорьевичу в связи с отсутствием необходимых документов для регистрации. Таким образом, в избирательных бюллетенях будет всего три фамилии - действующего врио главы региона Олега Хорохордина, Виктора Ромашкина от КПРФ и Дмитрия Софронова от ЛДПР.
Президент РФ Владимир Путин 20 марта подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Алтай, председателя правительства Александра Бердникова, руководившего регионом почти 13 лет. Врио главы региона был назначен Хорохордин.
Выборы главы региона пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
12 июля, 12:04
На выборы глав регионов выдвинулись 163 кандидата, сообщили в ЦИК
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