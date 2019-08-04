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РИА Новости

Полиция нейтрализовала стрелка в Дейтоне менее чем за минуту

Вчера, 14:39
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© AP Photo / David DermerПолицейские штата Огайо
Полицейские штата Огайо
© AP Photo / David Dermer
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правоохранители нейтрализовали стрелка в американском городе Дейтон в штате Огайо менее чем за минуту, сообщается в заявлении местной полиции.
Стрельба произошла в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, еще 26 пострадали.
"Полицейские нейтрализовали стрелка менее чем за минуту", - сообщила полиция в Twitter. Также отмечается, что на злоумышленнике был бронежилет.
Мэр Дейтона Нэн Уэйли заявила на пресс-конференции, что у стрелка также были с собой дополнительные магазины для оружия. Полиция полагает, что в нападении принимал участие только один стрелок.
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