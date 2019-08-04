Полиция нейтрализовала стрелка в Дейтоне менее чем за минуту

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правоохранители нейтрализовали стрелка в американском городе Дейтон в штате Огайо менее чем за минуту, сообщается в заявлении местной полиции.
Стрельба произошла в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, еще 26 пострадали.
"Полицейские нейтрализовали стрелка менее чем за минуту", - сообщила полиция в Twitter. Также отмечается, что на злоумышленнике был бронежилет.
Мэр Дейтона Нэн Уэйли заявила на пресс-конференции, что у стрелка также были с собой дополнительные магазины для оружия. Полиция полагает, что в нападении принимал участие только один стрелок.
По данным издания Dayton Daily News, стрельба произошла около бара Ned Peppers Bar.
Это второй инцидент со стрельбой в США за выходные. В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart на западе Техаса. В результате происшествия погибли 20 человек, число раненых составляет 26 человек. Многие из них в тяжёлом состоянии. По словам губернатора штата Техас Грега Эбботта, операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу, длилась 21 минуту.
Вчера, 14:53Стрельба в Огайо попала на видео