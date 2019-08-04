В Госдуме ответили на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины

Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео, заявляя, что Крым "должен вернуться в состав Украины", выражает позицию Вашингтона, которая продиктована стремлением сдержать растущее влияние России в международных процессах и вернуть себе главную роль мирового жандарма, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек.

Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины". Помпео также добавил, что Госдеп сотрудничает с новыми властями Украины. Стенограмма беседы размещена на сайте Госдепартамента.

"В понятии американского истеблишмента в этом мире нет места национальным интересам России, так как на планете, по их мнению, может быть только один доминант, который будет указывать, как определять международную политику. Растущее влияние России в этом плане идет вразрез с их корыстными, прагматичными интересами", — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, воссоединение полуострова с Россией стало выходом за рамки, которые США обозначили всему миру сразу после распада СССР.

"Я не сомневаюсь, что даже если какая-нибудь украинская власть и признает Крым российским, в Вашингтоне с этим не согласятся, ведь это пощечина всей жандармской политике США за последние 26 лет", — отметил депутат.