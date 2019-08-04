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РИА Новости

В Госдуме ответили на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины

Вчера, 14:38
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео, заявляя, что Крым "должен вернуться в состав Украины", выражает позицию Вашингтона, которая продиктована стремлением сдержать растущее влияние России в международных процессах и вернуть себе главную роль мирового жандарма, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек.
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины". Помпео также добавил, что Госдеп сотрудничает с новыми властями Украины. Стенограмма беседы размещена на сайте Госдепартамента.
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"В понятии американского истеблишмента в этом мире нет места национальным интересам России, так как на планете, по их мнению, может быть только один доминант, который будет указывать, как определять международную политику. Растущее влияние России в этом плане идет вразрез с их корыстными, прагматичными интересами", — сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, воссоединение полуострова с Россией стало выходом за рамки, которые США обозначили всему миру сразу после распада СССР.

"Я не сомневаюсь, что даже если какая-нибудь украинская власть и признает Крым российским, в Вашингтоне с этим не согласятся, ведь это пощечина всей жандармской политике США за последние 26 лет", — отметил депутат.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Обсудить 71
Майк ПомпеоРуслан БальбекРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Хай Техас возвратят Мексике..😂
4 августа, 14:55
skalin26
199100006
Ну,это только после возвращения Аляски России.
4 августа, 14:56
Валентин Гусятин
174211009
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