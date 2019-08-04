На севере Ирака ликвидировали группу террористов

БАГДАД, 4 авг - РИА Новости. Бойцы антитеррористического подразделения Ирака в ходе спецоперации десантировались на западе Хувейджи в провинции Киркук и ликвидировали группу террористов, а также обнаружили склад с поясами смертников и взрывными устройствами, сообщается в коммюнике службы безопасности Ирака.

"Располагая точными разведданными, силы антитеррористического подразделения провели операцию с участием воздушного десанта, при поддержке ВВС Ирака и самолетов международной коалиции, в районах западнее Хувейджи, Аль-Рашид и Аль-Аббас. Операция под названием "Новый рассвет" привела к ликвидации группы террористов, а также были обнаружены схроны со взрывными устройствами и поясами смертников", - говорится в заявлении.

Согласно коммюнике, авиация уничтожила укрытия и тоннели вместе с террористами, которые в них находились.

Операция иракских силовиков является одной из серии мероприятий по ликвидации оставшихся отрядов террористической группировки "Исламское государство"* на территории страны.