В ЛНР обвинили ВСУ в переброске боевой техники на линию соприкосновения

ЛУГАНСК, 4 авг — РИА Новости. ВСУ разместили технику у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"Нашей разведкой было отмечено прибытие трех БМП-1 в населенный пункт Золотое, размещенных на территории жилого домовладения", — сказал он.
По его словам, украинские силовики, игнорируя договоренности о перемирии, занимаются перегруппировкой сил и средств, при этом используют объекты гражданской инфраструктуры для размещения вооружения и военной техники.
Двадцать первого июля в Донбассе был объявлен режим перемирия. Украинская сторона нарушила его уже более 55 раз, заявляли в ДНР и ЛНР.
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