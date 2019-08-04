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РИА Новости

В ЛНР обвинили ВСУ в переброске боевой техники на линию соприкосновения

Вчера, 14:16
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CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Украинские военные
Украинские военные
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
ЛУГАНСК, 4 авг — РИА Новости. ВСУ разместили технику у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

"Нашей разведкой было отмечено прибытие трех БМП-1 в населенный пункт Золотое, размещенных на территории жилого домовладения", — сказал он.

По его словам, украинские силовики, игнорируя договоренности о перемирии, занимаются перегруппировкой сил и средств, при этом используют объекты гражданской инфраструктуры для размещения вооружения и военной техники.
Двадцать первого июля в Донбассе был объявлен режим перемирия. Украинская сторона нарушила его уже более 55 раз, заявляли в ДНР и ЛНР.
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