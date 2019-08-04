В ЛНР обвинили ВСУ в переброске боевой техники на линию соприкосновения

"Нашей разведкой было отмечено прибытие трех БМП-1 в населенный пункт Золотое, размещенных на территории жилого домовладения", — сказал он.

По его словам, украинские силовики, игнорируя договоренности о перемирии, занимаются перегруппировкой сил и средств, при этом используют объекты гражданской инфраструктуры для размещения вооружения и военной техники.

Двадцать первого июля в Донбассе был объявлен режим перемирия. Украинская сторона нарушила его уже более 55 раз, заявляли в ДНР и ЛНР.