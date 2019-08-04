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РИА Новости

На конкурсе АрМИ под Москвой пройдут соревнования кинологов "Верный друг"

Вчера, 14:15
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© РИА Новости / Павел Герасимов / Перейти в фотобанкКонкурс кинологов "Верный друг"
Конкурс кинологов Верный друг
© РИА Новости / Павел Герасимов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Первый этап международного конкурса военных кинологов "Верный друг" в рамках V Армейских международных игр стартовал под Москвой, военные с собаками пройдут дистанцию 3,2 километра с огневыми рубежами, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Минобороны России.
"Четвёртого августа в 470 учебном центре служебного собаководства ВС РФ в Дмитровском районе Московской области пройдет первый этап кинологического конкурса "Верный друг" - "Дог биатлон" (индивидуальная гонка). По правилам первого упражнения, военнослужащим со своими служебными собаками предстоит преодолеть дистанцию в 3200 метров с двумя огневыми рубежами", - говорится в сообщении.
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Судейская коллегия оценит правильность прохождения маршрута расчетом, его время, а также действия служебной собаки, которая по правилам не должна уходить с маршрута и постоянно находиться впереди своего вожатого.
На первом огневом рубеже после старта ведётся стрельба из мелкокалиберной биатлонной винтовки БИ-7-2 в положении лежа, на втором рубеже - стрельба в положении стоя.
В первый день соревнований за первенство будут бороться команды из Белоруссии, Казахстана, Алжира и Узбекистана.
В международном кинологическом конкурсе принимают участие военные специалисты из пяти стран. Команды состоят из 10 человек: старший представитель команды, тренер, четыре основных и один резервный участник, три человека из группы обеспечения и пять служебных собак.
АрМИ проходит в 2019 году в пятый раз. Конкурсы будут проводиться на территории 10 государств: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. Организаторы ожидают участия более шести тысяч военнослужащих из 30 стран. Финальные состязания АрМИ-2019 пройдут с 3 по 17 августа.
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