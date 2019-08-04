На конкурсе АрМИ под Москвой пройдут соревнования кинологов "Верный друг"

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Первый этап международного конкурса военных кинологов "Верный друг" в рамках V Армейских международных игр стартовал под Москвой, военные с собаками пройдут дистанцию 3,2 километра с огневыми рубежами, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Минобороны России.

"Четвёртого августа в 470 учебном центре служебного собаководства ВС РФ в Дмитровском районе Московской области пройдет первый этап кинологического конкурса "Верный друг" - "Дог биатлон" (индивидуальная гонка). По правилам первого упражнения, военнослужащим со своими служебными собаками предстоит преодолеть дистанцию в 3200 метров с двумя огневыми рубежами", - говорится в сообщении.

Судейская коллегия оценит правильность прохождения маршрута расчетом, его время, а также действия служебной собаки, которая по правилам не должна уходить с маршрута и постоянно находиться впереди своего вожатого.

На первом огневом рубеже после старта ведётся стрельба из мелкокалиберной биатлонной винтовки БИ-7-2 в положении лежа, на втором рубеже - стрельба в положении стоя.

В первый день соревнований за первенство будут бороться команды из Белоруссии, Казахстана, Алжира и Узбекистана.

В международном кинологическом конкурсе принимают участие военные специалисты из пяти стран. Команды состоят из 10 человек: старший представитель команды, тренер, четыре основных и один резервный участник, три человека из группы обеспечения и пять служебных собак.