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РИА Новости

Второй самолет Бе-200 отправился на тушение лесных пожаров в Якутии

Вчера, 14:08
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© ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
© ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 4 авг – РИА Новости. Второй самолет Бе-200 МЧС, прибывший в Якутию в воскресенье, отправился на защиту населенных пунктов от лесных пожаров в Мирнинский район, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Власти Якутии обратились к главе МЧС Евгению Зиничеву с просьбой усилить авиагруппировку для тушения лесных пожаров.
"Борт прибыл в столицу республики 4 августа в 13.00 и в 16.00 (по местному времени) улетел в город Мирный", - рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что прибывший в Якутию Бе-200 через какое-то время сломался. Ремонт воздушного судна занял два дня. 2 августа в ведомстве доложили, что "Бе-200 находится в готовности на вылет".
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
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В Красноярском крае нарастят группировку авиации МЧС для тушения пожаров
В субботу спасатели рассказали, что для недопущения угрозы распространения огня от природных пожаров на населенные пункты создана группировка из трех воздушных судов МЧС России. Самолет Бе-200 за сутки произвел 18 сбросов и слил 92 тонны воды. Вертолеты Ми-8 находятся в Якутске и поселке Батагай в готовности.
На тушение лесных пожаров в регионе привлекалось 851 человек, в том числе от МЧС России - 43.
Режим ЧС введен в Момском, Верхоянском, Жиганском, Сунтарском и Усть-Алданском районах Якутии. Особый противопожарный режим действует в 14 районах.
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