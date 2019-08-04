Гурцкая: оградить детей от участия в митингах — это родительский долг

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Оградить подростков от участия в митингах – это родительский долг, хоть это и сложно в условиях подросткового возраста, считает глава комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

"Наш родительский долг - суметь оградить детей. Конечно, сложно это делать в период подросткового возраста, когда все на максимуме. Все революционеры, как правило, "юноши со взором горящим". Но стараться, конечно же, нужно" – сказала она.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович сообщил РИА Новости, что десятки несовершеннолетних были задержаны в субботу на несогласованной акции в Москве

"Сейчас важна реакция правоохранительных и судебных органов", - отметила она.

Гурцкая призвала очень тщательно взвесить наказание.

"Профилактировать - надо, наказывать - только на уровне разъяснений и убеждений", - отметила она.

В субботу пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, за различные нарушения задержаны около 600 человек.

Московская полиция призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций. В полиции заявили, что правоохранители будут оперативно реагировать на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.