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РИА Новости

Гурцкая: оградить детей от участия в митингах — это родительский долг

Вчера, 14:07
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДиана Гурцкая
Диана Гурцкая
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Диана Гурцкая . Архивное фото
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Оградить подростков от участия в митингах – это родительский долг, хоть это и сложно в условиях подросткового возраста, считает глава комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.
"Наш родительский долг - суметь оградить детей. Конечно, сложно это делать в период подросткового возраста, когда все на максимуме. Все революционеры, как правило, "юноши со взором горящим". Но стараться, конечно же, нужно" – сказала она.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович сообщил РИА Новости, что десятки несовершеннолетних были задержаны в субботу на несогласованной акции в Москве
"Сейчас важна реакция правоохранительных и судебных органов", - отметила она.
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
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Гурцкая призвала очень тщательно взвесить наказание.
"Профилактировать - надо, наказывать - только на уровне разъяснений и убеждений", - отметила она.
В субботу пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, за различные нарушения задержаны около 600 человек.
Московская полиция призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций. В полиции заявили, что правоохранители будут оперативно реагировать на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.
Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Либертарианская партия прекратила переговоры и отозвала заявку.
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Диана ГурцкаяРоссияОбщество
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