Военные восстановят три километра дамбы в пострадавшем от поводка Тулуне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Военнослужащие механизированного батальона железнодорожного соединения Центрального военного округа приступили к восстановлению земляной береговой дамбы, которая пострадала после второй волны паводка на реке Ия в городе Тулун, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Всего военным железнодорожникам необходимо восстановить около трех километров береговой защитной дамбы в районе моста федеральной трассы Р-255. Кроме того, военные специалисты не только восстановят участки дамбы, но и увеличат ее ширину до 5 метров, а высоту – до 4 метров. Всего запланировано отсыпать около 15 тысяч кубических метров скального грунта", – говорится в сообщении.