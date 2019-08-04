Военные восстановят три километра дамбы в пострадавшем от поводка Тулуне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Военнослужащие механизированного батальона железнодорожного соединения Центрального военного округа приступили к восстановлению земляной береговой дамбы, которая пострадала после второй волны паводка на реке Ия в городе Тулун, сообщает пресс-служба ЦВО.
"Всего военным железнодорожникам необходимо восстановить около трех километров береговой защитной дамбы в районе моста федеральной трассы Р-255. Кроме того, военные специалисты не только восстановят участки дамбы, но и увеличат ее ширину до 5 метров, а высоту – до 4 метров. Всего запланировано отсыпать около 15 тысяч кубических метров скального грунта", – говорится в сообщении.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
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