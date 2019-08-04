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РИА Новости

Военные восстановят три километра дамбы в пострадавшем от поводка Тулуне

Вчера, 13:57
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© РИА Новости / Светлана ЗадераЗатопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Военнослужащие механизированного батальона железнодорожного соединения Центрального военного округа приступили к восстановлению земляной береговой дамбы, которая пострадала после второй волны паводка на реке Ия в городе Тулун, сообщает пресс-служба ЦВО.
"Всего военным железнодорожникам необходимо восстановить около трех километров береговой защитной дамбы в районе моста федеральной трассы Р-255. Кроме того, военные специалисты не только восстановят участки дамбы, но и увеличат ее ширину до 5 метров, а высоту – до 4 метров. Всего запланировано отсыпать около 15 тысяч кубических метров скального грунта", – говорится в сообщении.
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