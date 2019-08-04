Свыше 1,2 тысячи тонн воды сбросили в районы пожаров в Сибири

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более 1,2 тысяч тонн воды сбросили военные РФ в районы природных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области с утра воскресенья, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Ранее в военном ведомстве сообщали, что авиация МО РФ с начала суток потушила более 70 тысяч гектаров лесных пожаров, сбросив почти 650 тонн воды.

"С утра 4 августа самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации Минобороны России совершили 20 вылетов и сбросили на охваченные огнем лесные массивы 840 тонн воды. Вертолеты Ми-8 армейской авиации совершили 27 вылетов и 84 сброса воды общим объемом 420 тонн", - говорится в сообщении.

Так, авиации удалось потушить 170 тысяч гектаров горящего леса.