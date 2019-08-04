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РИА Новости

Свыше 1,2 тысячи тонн воды сбросили в районы пожаров в Сибири

Вчера, 13:54
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© Фото : Министерство лесного хозяйства Красноярского краяЛесной пожар в Красноярском крае
Лесной пожар в Красноярском крае
© Фото : Министерство лесного хозяйства Красноярского края
Лесной пожар в Красноярском крае
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более 1,2 тысяч тонн воды сбросили военные РФ в районы природных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области с утра воскресенья, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Ранее в военном ведомстве сообщали, что авиация МО РФ с начала суток потушила более 70 тысяч гектаров лесных пожаров, сбросив почти 650 тонн воды.
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"С утра 4 августа самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации Минобороны России совершили 20 вылетов и сбросили на охваченные огнем лесные массивы 840 тонн воды. Вертолеты Ми-8 армейской авиации совершили 27 вылетов и 84 сброса воды общим объемом 420 тонн", - говорится в сообщении.
Так, авиации удалось потушить 170 тысяч гектаров горящего леса.
С начала проведения операции авиационной группировкой Минобороны России сброшено на охваченные огнем лесные массивы 5490 тонн воды. Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершено 90 вылетов, вертолетами Ми-8 армейской авиации ЦВО и ВВО – 143 вылета на тушение пожаров.
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Красноярский крайИркутская областьРоссияПроисшествия
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