Перед незаконной акцией в Москве в Сети появились угрозы в адрес силовиков

Сотрудники полиции и участник митинга "за честные выборы" на площади Ленина в Санкт-Петербурге. 3 августа 2019

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Незадолго до проведения в Москве несогласованной акции в Сети появились угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.

Так, одна из пользовательниц Twitter возмутилась из-за действий провокаторов, которые искали аккаунты членов семей полицейских в соцсетях и начинали интернет-травлю. Девушка отметила, что такие методы недопустимы.

В ответ на это один из комментаторов написал агрессивное сообщение, в котором поддержал организаторов травли. Кроме того, мужчина угрожал сотрудникам Росгвардии расправой над их детьми.

Незаконная акция в Москве

В субботу в центре Москвы прошла несанкционированная акция. По данным столичного главка МВД, в ней приняли участие около полутора тысяч человек, около 600 из них были задержаны за различные правонарушения.