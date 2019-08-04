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РИА Новости

Перед незаконной акцией в Москве в Сети появились угрозы в адрес силовиков

Вчера, 13:50
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и участник митинга "за честные выборы" на площади Ленина в Санкт-Петербурге. 3 августа 2019
Сотрудники полиции и участник митинга за честные выборы на площади Ленина в Санкт-Петербурге. 3 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Незадолго до проведения в Москве несогласованной акции в Сети появились угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.
Так, одна из пользовательниц Twitter возмутилась из-за действий провокаторов, которые искали аккаунты членов семей полицейских в соцсетях и начинали интернет-травлю. Девушка отметила, что такие методы недопустимы.
В ответ на это один из комментаторов написал агрессивное сообщение, в котором поддержал организаторов травли. Кроме того, мужчина угрожал сотрудникам Росгвардии расправой над их детьми.
© Аккаунт Макса Стеклова в TwitterСкриншот твита Макса Стеклова
Скриншот твита Макса Стеклова
© Аккаунт Макса Стеклова в Twitter
Скриншот твита Макса Стеклова

Незаконная акция в Москве

В субботу в центре Москвы прошла несанкционированная акция. По данным столичного главка МВД, в ней приняли участие около полутора тысяч человек, около 600 из них были задержаны за различные правонарушения.
Так, один из участников оказал сопротивление бойцу Росгвардии, которого госпитализировали позднее с вывихом плеча. Он до сих пор находится в больнице.
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РосгвардияМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
ак, один из участников оказал сопротивление бойцу Росгвардии, "которого госпитализировали позднее с вывихом плеча. Он до сих пор находится в больнице." Но это же не бабушек от метро забирать.
4 августа, 13:54
Владимир Белов
3001120
Видимо, не всех ещё дубинками причесали, раз ерепенятся и угрожают. Наши правоохранительные огрганы очень правильно поступили, что в нужный момент сплотились вокруг власти.Пусть в СПЧ жалуются. Хотя они и от СПЧ от ворот поворот получат, это было очень дальновидное решение, когда СПЧ стал бюджетной организацией, а не существующей на гранты из вне.
4 августа, 14:02
IIfifay
2000100
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