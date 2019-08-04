Перед незаконной акцией в Москве в Сети появились угрозы в адрес силовиков

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Незадолго до проведения в Москве несогласованной акции в Сети появились угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.
Так, одна из пользовательниц Twitter возмутилась из-за действий провокаторов, которые искали аккаунты членов семей полицейских в соцсетях и начинали интернет-травлю. Девушка отметила, что такие методы недопустимы.
В ответ на это один из комментаторов написал агрессивное сообщение, в котором поддержал организаторов травли. Кроме того, мужчина угрожал сотрудникам Росгвардии расправой над их детьми.
Скриншот твита Макса Стеклова
Незаконная акция в Москве
В субботу в центре Москвы прошла несанкционированная акция. По данным столичного главка МВД, в ней приняли участие около полутора тысяч человек, около 600 из них были задержаны за различные правонарушения.
Так, один из участников оказал сопротивление бойцу Росгвардии, которого госпитализировали позднее с вывихом плеча. Он до сих пор находится в больнице.
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