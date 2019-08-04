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РИА Новости

Япония в будущем может принять участие в АрМИ, заявил наблюдатель

Вчера, 13:46
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 команды армии Азербайджана на дистанции соревнований "Танкового биатлона"
Танк Т-72Б3 команды армии Азербайджана на дистанции соревнований Танкового биатлона
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КОРЛА (Китай), 4 авг - РИА Новости. Япония в будущем может принять участие в Армейских международных играх (АрМИ), заявил журналистам в воскресенье наблюдатель этой страны на конкурсе "Суворовский натиск" полковник Мотохико Накамура.
Конкурс "Суворовский натиск" проходит с 3 по 17 августа на территории полигона учебного центра сухопутных войск Корла армии Китая в Синьцзянском военном округе, в нем участвуют команды от России, Китая, Белоруссии, Зимбабве, Ирана и Венесуэлы.
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"Насчет участия сказать определенного ничего пока нельзя, но именно для этого я в эти дни и нахожусь здесь, на Армейских международных играх, чтобы все увидеть, проанализировать, на основании чего наша страна будет думать и, возможно, примет решение", — сказал Накамура.
Японский офицер подчеркнул, что АрМИ дает возможность обмена опытом армий разных стран мира и налаживания дружественных связей.
"Больше всего я отметил то, что, участвуя в таких соревнованиях, военнослужащие могут совершенствоваться. Причем не только в плане умений и навыков, но и в плане дружеских контактов. И последнее, я думаю, даже важнее", — сказал он.
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