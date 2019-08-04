В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

ТОКИО, 4 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в воскресенье вечером на северо-востоке Японии, угрозы цунами нет.

По данным Главного метеорического агентства, толчки были зафиксированы в 19.23 по местному времени (13.23 мск). Очаг залегал на глубине 50 километров.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.