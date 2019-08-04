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РИА Новости

В швейцарских горах за четыре дня погибли три человека

Вчера, 13:37
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© AFP 2019 / Fabrice CoffriniГора Маттерхорн в Пеннинских Альпах
Гора Маттерхорн в Пеннинских Альпах
© AFP 2019 / Fabrice Coffrini
ЖЕНЕВА, 4 авг - РИА Новости, Елизавета Исакова. Два немецких альпиниста погибли в Швейцарии при восхождении на пик Дан-Бланш, расположенный на высоте 4357 метров, сообщает полиция кантона Вале.
Инцидент произошел в субботу в 8.30 (9.30 Мск) утра. Двое спортсменов начали восхождение на пик по южному хребту, однако сорвались, не добравшись до вершины. Свидетелями падения стали другие альпинисты, которые оповестили спасательные службы.
В настоящее время ведется расследование причин произошедшего и проводится опознание погибших.
Ранее 1 августа в горах кантона Вале, при восхождении на гору Штральхорн также погибла 58-летняя туристка из Великобритании. При переходе через ледник Аллалинхорн она провалилась в трещину во льду.
Вулкан Безымянный (справа) и вулкан Камень (слева)
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