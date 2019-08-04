В швейцарских горах за четыре дня погибли три человека

ЖЕНЕВА, 4 авг - РИА Новости, Елизавета Исакова. Два немецких альпиниста погибли в Швейцарии при восхождении на пик Дан-Бланш, расположенный на высоте 4357 метров, сообщает полиция кантона Вале.

Инцидент произошел в субботу в 8.30 (9.30 Мск) утра. Двое спортсменов начали восхождение на пик по южному хребту, однако сорвались, не добравшись до вершины. Свидетелями падения стали другие альпинисты, которые оповестили спасательные службы.

В настоящее время ведется расследование причин произошедшего и проводится опознание погибших.