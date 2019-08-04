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РИА Новости
Война в Сирии

Взрыв прогремел в сирийском городе Эль-Хасаке, ранены три человека

Вчера, 13:33
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© NewsTeam / Перейти в фотобанкЗдания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в Сирии
Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в Сирии
© NewsTeam
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Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в Сирии. Архивное фото
БЕЙРУТ, 4 авг - РИА Новости. Заминированный мотоцикл взорвался в квартале западная Нашва в городе Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, пострадали три мирных жителя, сообщает сирийское государственный телеканал.
По данным телеканала среди раненых один ребенок.
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Город Эль-Хасаке контролируется сирийской армией и частично курдскими формированиями самообороны. За последние два месяца количество терактов с использованием заминированного транспорта возросло в городах, с курдским населением. В соседнем с Эль-Хасаке городе Камышли 11 июля террористы взорвали заминированный автомобиль, ранения получили более десяти человек.
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