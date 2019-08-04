Под Луганском на подконтрольной Киеву территории изъяли 150 кг наркотиков

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Украинская полиция обнаружила и изъяла около 150 килограммов марихуаны вблизи села Степной Яр в Луганской области на подконтрольной Киеву территории, сообщила в воскресенье пресс-служба полиции.

"С места происшествия правоохранители изъяли переработанные растения конопли приблизительно весом 150 кг, оборудование для переработки и упаковки растений и автомобиль, которым планировалось перевозить переработанные растения конопли к месту хранения", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что марихуана была обнаружена в результате оперативно-розыскных мероприятий, к которым привлекались бойцы батальона полиции особого назначения под процессуальным руководством местной прокуратуры. Рядом с местом происшествия полицейские обнаружили 35-летнего жителя Луганской области, его причастность к делу выясняется.