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РИА Новости

Под Луганском на подконтрольной Киеву территории изъяли 150 кг наркотиков

Вчера, 13:32
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Украинская полиция обнаружила и изъяла около 150 килограммов марихуаны вблизи села Степной Яр в Луганской области на подконтрольной Киеву территории, сообщила в воскресенье пресс-служба полиции.
"С места происшествия правоохранители изъяли переработанные растения конопли приблизительно весом 150 кг, оборудование для переработки и упаковки растений и автомобиль, которым планировалось перевозить переработанные растения конопли к месту хранения", - говорится в сообщении.
Правоохранители сообщили, что марихуана была обнаружена в результате оперативно-розыскных мероприятий, к которым привлекались бойцы батальона полиции особого назначения под процессуальным руководством местной прокуратуры. Рядом с местом происшествия полицейские обнаружили 35-летнего жителя Луганской области, его причастность к делу выясняется.
Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
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