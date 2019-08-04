Команды на конкурсе "Танковый биатлон-2019" в Алабино провели жеребьевку

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 4 авг - РИА Новости. Команды второго дивизиона международного конкурса "Танковый биатлон-2019", проходящего на полигоне в подмосковном Алабино, провели жеребьевку, по итогам которой определились соперники по этапу "индивидуальная гонка", сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.

В этом году команды-участницы "Танкового биатлона" впервые разбиты на два дивизиона согласно занятым местам в предыдущем 2018 году. Также в состав второго дивизиона вошли команды, впервые участвующие в конкурсе, - сборные Вьетнама, Кубы, Судана и Узбекистана.

"Согласно жеребьевке, в заездах встретятся команды Уганды, Лаоса и Мьянмы. Второй заезд составили команды Кувейта и Таджикистана. Узбекистан и Зимбабве соперничают в третьем заезде. В четвертом заезде будут бороться команды Анголы, Судана, Кубы и Вьетнама", - говорится в сообщении.