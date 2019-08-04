Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-04T13:31Z
https://ria.ru/20190804/1557153078.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155715/30/1557153043_0:83:3072:1811_1036x0_80_0_0_27177d2015fee6e240016b0c3d43e91f.jpg
РИА Новости

Команды на конкурсе "Танковый биатлон-2019" в Алабино провели жеребьевку

Вчера, 13:31
2305
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк"Танковый биатлон -2019". Индивидуальная гонка
Танковый биатлон -2019. Индивидуальная гонка
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 4 авг - РИА Новости. Команды второго дивизиона международного конкурса "Танковый биатлон-2019", проходящего на полигоне в подмосковном Алабино, провели жеребьевку, по итогам которой определились соперники по этапу "индивидуальная гонка", сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
В этом году команды-участницы "Танкового биатлона" впервые разбиты на два дивизиона согласно занятым местам в предыдущем 2018 году. Также в состав второго дивизиона вошли команды, впервые участвующие в конкурсе, - сборные Вьетнама, Кубы, Судана и Узбекистана.
Танковый биатлон -2019. Индивидуальная гонка
Вчера, 13:10
Российские военные на конкурсе "Танковый биатлон" побили рекорд 2017 года
"Согласно жеребьевке, в заездах встретятся команды Уганды, Лаоса и Мьянмы. Второй заезд составили команды Кувейта и Таджикистана. Узбекистан и Зимбабве соперничают в третьем заезде. В четвертом заезде будут бороться команды Анголы, Судана, Кубы и Вьетнама", - говорится в сообщении.
"АрМИ" проходят в 2019 году в пятый раз. Конкурсы будут проводиться на территории 10 государств: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. Организаторы ожидают участия более шести тысяч военнослужащих из 30 стран. Финальные состязания АрМИ-2019 пройдут с 3 по 17 августа.
Танки команд-участниц во время открытия конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр АрМИ-2019
3 августа, 19:26
Иностранные участники АрМИ похвалили российскую военную технику
2500001
Обсудить 2
АрМИ-2019Московская областьРоссияБезопасность
Рекомендуем
Музыкант Вилли Токарев
Умер певец Вилли Токарев
РИА
Новости
Певец Вилли Токарев
Стала известна причина смерти Вилли Токарева
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Свобода победила протест. Что произошло в Москве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
На Украине десантника ударили ножом из-за спора о Дне ВДВ
Лента
новостей
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Территорию Тулуна, пострадавшую от паводка, исключат из зоны заселения
Американская актриса Эшли Бенсон и модель Кара Делевинь
Модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей подругой
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
В Госдуме ответили на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Туристы на Красной площади в Москве.
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Полиция
Девочку, которую искали под Волгоградом четыре дня, нашли живой
Видео из дома жительницы Детройта
Найденную мертвой в захламленном доме пенсионерку съела собака
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В полиции назвали причину смертельного ДТП во Владимирской области
Кадр из 3 сезона сериала Очень странные дела
Шведские СМИ обвинили сериал "Очень странные дела" в русофобии
Пара сверхмассивных черных дыр в центре галактики OJ 287
Сердце Вселенной: что объединяет квантовые компьютеры и черные дыры
Автомобиль полиции
В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
01:04Друзья Вилли Токарева в США рассказали, каким они запомнили музыканта
00:56СК начал проверку после гибели зацепера на крыше поезда Петербург – Москва
00:52Стрелок из Огайо приобрел винтовку в интернете
00:33Эксперты: 20% работников образования в РФ получают менее 15 тысяч рублей
00:32Исследование: лишь 12% россиян получают зарплату больше 75 тысяч рублей
00:24"Аэрофлот" 5 и 6 августа отменит рейсы в Лондон из-за забастовки в Хитроу
00:21"Сапсан" сообщением Петербург – Москва задержали из-за гибели зацепера
00:13Трамп провел переговоры с главами минюста и ФБР из-за стрельбы на выходных
00:04Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз
23:55В Каире начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
23:39Во Вьетнаме во время наводнения погибли пять человек, 14 пропали без вести
23:35При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев
23:32В Боснии напомнили о роли Запада в изгнании сербов из Хорватии
23:08В Афганистане произошло землетрясение
23:06Глава СПЦ призвал Католическую церковь осудить преступления над сербами
23:06Как в России отреагировали на заявление Помпео о "возврате" Крыма
23:06МИД предупредил россиян о приближении шторма к Японии и Южной Корее
23:00Резервный борт вылетел в Минводы, где экстренно сел самолет
22:58Задержанный в Иране танкер с контрабандным топливом принадлежал Ираку
Лента новостейМолния