В Иране разбился истребитель

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Иранский истребитель потерпел крушение в провинции Бушир на юге страны, сообщает агентство Mehr.
Как сообщает агентство, инцидент произошел в шахрестане Тангестан, на борту находились два пассажира, оба остались в живых.
"Причиной крушения стала техническая неисправность. В самолете находилось два пассажира, оба здоровы", - заявил в интервью агентству губернатор шахрестана Абдулхоссейн Рафийпур.
Другие подробности инцидента не приводятся.
Fighter jet crashes in southern Iran https://t.co/g6s9eYKAUL— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 4 августа 2019 г.