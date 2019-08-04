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РИА Новости

В Иране разбился истребитель

Вчера, 13:18
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© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Иранский истребитель потерпел крушение в провинции Бушир на юге страны, сообщает агентство Mehr.
Как сообщает агентство, инцидент произошел в шахрестане Тангестан, на борту находились два пассажира, оба остались в живых.
"Причиной крушения стала техническая неисправность. В самолете находилось два пассажира, оба здоровы", - заявил в интервью агентству губернатор шахрестана Абдулхоссейн Рафийпур.
Другие подробности инцидента не приводятся.
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