Замглавы Минобороны России посетит Узбекистан

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов прибыл в Узбекистан поддержать сборную ВС России на состязаниях по военно-медицинскому многоборью "Военно-медицинская эстафета" (проходит в рамках V Армейских международных игр), сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе военного ведомства.

"Заместитель министра обороны России Тимур Иванов прибыл в Узбекистан, где примет участие в торжественной церемонии открытия международного этапа конкурса армейских игр "Военно-медицинская эстафета". В ходе визита заместитель главы военного ведомства проведет встречу с участниками российской сборной, ознакомится с условиями размещения спортсменов и инфраструктурой горного полигона Фориш, где уже завтра, после открытия конкурса, пройдут первые соревнования", - говорится в сообщении.

Накануне состоялась жеребьевка, которая определила очередность стартов в индивидуальном и командном первенствах. Первой на старт выйдет команда Анголы, военнослужащим ВС РФ предстоит начать состязания третьими.

Впервые "Военно-медицинская эстафета" пройдет за рубежом в Узбекистане на высокогорной учебной базе Фориш. Военные из 11 стран будут соревноваться в вождении спецтехники, эвакуации раненых с поля боя с оказанием первой медицинской помощи, выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия, а также пройдут единую полосу препятствий.