Назван самый умный герой киновселенной Marvel

Братья Руссо предложили публике на фестивале выбрать "умника" из трех персонажей, каждый раз реагируя аплодисментами. Первый претендент - ученый Брюс Бэннер (Марк Руффало), который может превращаться в Халка, был встречен без энтузиазма. Следующим стал Том Старк или Железный человек (Роберт Дауни-младший), который усовершенствовал способности мстителей путешествовать во времени.