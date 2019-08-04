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РИА Новости
Культура

Назван самый умный герой киновселенной Marvel

Вчера, 13:28
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© Marvel Studios Inc. (2018)Скриншот из фильма "Черная пантера"
Скриншот из фильма Черная пантера
© Marvel Studios Inc. (2018)
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Создатели фильма "Мстители: Финал" Энтони и Джо Руссо назвали самого умного героя киновселенной Marvel, выступая на Comic-Con в Сан-Диего, сообщает Comic Book.
Братья Руссо предложили публике на фестивале выбрать "умника" из трех персонажей, каждый раз реагируя аплодисментами. Первый претендент - ученый Брюс Бэннер (Марк Руффало), который может превращаться в Халка, был встречен без энтузиазма. Следующим стал Том Старк или Железный человек (Роберт Дауни-младший), который усовершенствовал способности мстителей путешествовать во времени.
Наибольшее оживление зрителей вызвала кандидатура принцессы страны Ваканды – Шури (Летиша Райт), которая впервые появилась в фильме "Черная пантера" (2018). Она придумала высокотехнологичную экипировку для своего брата Т'Чаллы.
"Да, Шури – самый умный мститель", - подтвердил Джо Руссо.
Ранее продюсер "Черной пантеры" Нейт Мур рассказывал, что создатели киновселенной давно решили сделать 16-летнюю Шури гениальнее Старка.
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