Российские военные на конкурсе "Танковый биатлон" побили рекорд 2017 года

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 4 авг — РИА Новости. Российская сборная на международном конкурсе "Танковый биатлон — 2019" побила рекорд 2017 года, заявил журналистам в воскресенье начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России генерал-полковник Иван Бувальцев.

Соревнования проходят в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019), соперниками российской команды в первом заезде выступили сборные Армении, Киргизии и Ирана.

"У нас только что завершился заезд нашей сборной, которая за 18 минут 55 секунд выполнила поставленную задачу, побив тем самым рекорд 2017 года — 19 минут 10 секунд. Соревнования продолжаются — нам в спину дышит команда Армении, все самое интересное впереди", — сказал Бувальцев.