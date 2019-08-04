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РИА Новости

На Украине десантника ударили ножом из-за спора о Дне ВДВ

Вчера, 12:30
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Днепре мужчина получил ранение во время конфликта из-за Дня ВДВ, сообщает "Информатор".
Отмечается, что спор между тремя мужчинами разгорелся из-за разногласий по поводу перенесения Киевом даты праздника на 21 ноября. В результате инцидента одному из участников драки порезали горло, а затем избили.
Свидетели происшествия вызвали полицию и скорую помощь, пострадавшего госпитализировали.
В ноябре 2017 года Минобороны Украины решило перенести празднование Дня ВДВ с 2 августа на 21 ноября.
В мае 2018-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании Воздушно-десантных войск в Десантно-штурмовые войска. Он также сообщил, что теперь береты украинских десантников вместо голубых будут темно-бордовыми — под стандарт НАТО.
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4 августа, 12:50
Сосед Соседов
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Вы соврамши.
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Дмитрий Зуев
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