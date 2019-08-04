На Украине десантника ударили ножом из-за спора о Дне ВДВ

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Днепре мужчина получил ранение во время конфликта из-за Дня ВДВ, сообщает " В Днепре мужчина получил ранение во время конфликта из-за Дня ВДВ, сообщает " Информатор ".

Отмечается, что спор между тремя мужчинами разгорелся из-за разногласий по поводу перенесения Киевом даты праздника на 21 ноября. В результате инцидента одному из участников драки порезали горло, а затем избили.

Свидетели происшествия вызвали полицию и скорую помощь, пострадавшего госпитализировали.

В ноябре 2017 года Минобороны Украины решило перенести празднование Дня ВДВ с 2 августа на 21 ноября.