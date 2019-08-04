Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Николай Кардашев

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российский академик, директор Астрокосмического центра Физического института имени Лебедева Николай Кардашев ушел из жизни в субботу.

"Николай Семенович Кардашев ушел от нас сегодня утром, 3 августа 2019 года", — написал в фейсбуке заведующий лабораторией внегалактической радиоастрономии института Юрий Ковалев.

Как рассказал РИА Новости Ковалев, прощание с академиком Кардашевым пройдет во вторник — среду в здании института.

В 1964 году Кардашев разработал шкалу уровня развития цивилизаций, названную его именем. Он разделил стадии внеземных цивилизаций по уровню потребления энергии: первый уровень — использование ресурсов своей планеты, второй — звезды, третий — галактики.