Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Николай Кардашев

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российский академик, директор Астрокосмического центра Физического института имени Лебедева Николай Кардашев ушел из жизни в субботу.
"Николай Семенович Кардашев ушел от нас сегодня утром, 3 августа 2019 года", — написал в фейсбуке заведующий лабораторией внегалактической радиоастрономии института Юрий Ковалев.
Как рассказал РИА Новости Ковалев, прощание с академиком Кардашевым пройдет во вторник — среду в здании института.
В 1964 году Кардашев разработал шкалу уровня развития цивилизаций, названную его именем. Он разделил стадии внеземных цивилизаций по уровню потребления энергии: первый уровень — использование ресурсов своей планеты, второй — звезды, третий — галактики.
Также ученый еще до открытия пульсаров — быстровращающихся звезд — предположил их существование. Кроме того, Кардашев является соавтором идеи интерферометрии для изучения Вселенной, когда два приемника разнесены на большие расстояния. Результатом стало создание российской космической обсерватории "Спектр-Р", работающей в связке с наземными телескопами.