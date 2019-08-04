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РИА Новости

Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Николай Кардашев

Вчера, 12:27
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© Фото : Астрокосмический центр Российский академик, директор астрокосмического центра физического института имени Лебедева Николай Кардашев
Российский академик, директор астрокосмического центра физического института имени Лебедева Николай Кардашев
© Фото : Астрокосмический центр
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российский академик, директор Астрокосмического центра Физического института имени Лебедева Николай Кардашев ушел из жизни в субботу.

"Николай Семенович Кардашев ушел от нас сегодня утром, 3 августа 2019 года", — написал в фейсбуке заведующий лабораторией внегалактической радиоастрономии института Юрий Ковалев.

Как рассказал РИА Новости Ковалев, прощание с академиком Кардашевым пройдет во вторник — среду в здании института.
В 1964 году Кардашев разработал шкалу уровня развития цивилизаций, названную его именем. Он разделил стадии внеземных цивилизаций по уровню потребления энергии: первый уровень — использование ресурсов своей планеты, второй — звезды, третий — галактики.
Также ученый еще до открытия пульсаров — быстровращающихся звезд — предположил их существование. Кроме того, Кардашев является соавтором идеи интерферометрии для изучения Вселенной, когда два приемника разнесены на большие расстояния. Результатом стало создание российской космической обсерватории "Спектр-Р", работающей в связке с наземными телескопами.
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