Стали известны подробности смертельного ДТП в центре Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, на котором совершили ДТП, сообщили РИА Новости отделении пропаганды городского ГИБДД.
Ранним утром в воскресенье водитель автомашины Kia Rio двигался по улице Малышева в сторону Московской и, не справившись с управлением, допустил касательное столкновение с автомобилем SsangYong, после чего врезался в LADA Priora, которая стояла на перекрестке на красный сигнал светофора. От удара автомобиль LADA отбросило в Toyota Avensis, а его — в Volkswagen Polo. Два человека из отечественной легковушки погибли, еще трое, включая водителя и пассажира Kia, доставлены в больницу.
"(Автомобиль. — Прим. ред.) угнан от улицы 40 лет ВЛКСМ. Сейчас выясняются обстоятельства, с ними (водителем и пассажиром Kia Rio. — Прим. ред.) работают, они в больнице находятся. Сейчас выясняется, когда они ее угнали", — сказала собеседница агентства.