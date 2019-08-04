В подмосковном лагере проводят проверку после отравления детей

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Прокуратура Московской области организовала проверку после госпитализации детей из детского лагеря "Солнечный олимп" в городском округе Коломна, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее министерство здравоохранения Московской области сообщало, что семь детей госпитализированы в подмосковную Коломенскую больницу из детского лагеря отдыха, у пострадавших диагностирована кишечная инфекция. В общей сложности за медицинской помощью обратились 10 детей и один взрослый. Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, СК проводит проверку.

По имеющейся информации, 3 августа детей доставили в медицинское учреждение с подозрением на ротовирусную инфекцию. Проведение проверки поручено Коломенской городской прокуратуре, которая совместно с контролирующими органами даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию пребывание детей в лагере.