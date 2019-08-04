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РИА Новости

В подмосковном лагере проводят проверку после отравления детей

Вчера, 12:17
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Прокуратура Московской области организовала проверку после госпитализации детей из детского лагеря "Солнечный олимп" в городском округе Коломна, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее министерство здравоохранения Московской области сообщало, что семь детей госпитализированы в подмосковную Коломенскую больницу из детского лагеря отдыха, у пострадавших диагностирована кишечная инфекция. В общей сложности за медицинской помощью обратились 10 детей и один взрослый. Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, СК проводит проверку.
По имеющейся информации, 3 августа детей доставили в медицинское учреждение с подозрением на ротовирусную инфекцию. Проведение проверки поручено Коломенской городской прокуратуре, которая совместно с контролирующими органами даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию пребывание детей в лагере.
"Ход проверки поставлен прокуратурой Московской области на контроль", - говорится в сообщении.
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