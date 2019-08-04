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РИА Новости

Россия не может полностью заместить импортные продукты, считают в ТПП

Вчера, 12:14
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПокупатели в супермаркете
Покупатели в супермаркете
© РИА Новости / Владимир Песня
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Покупатели в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия в настоящий момент не сможет достичь полного замещения импортных продуктов, оно должно рассматриваться в качестве одного из направлений развития АПК, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.
Россия пять лет назад, в августе 2014 года, запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.
"Полки в магазинах не пустые, на них представлен разнообразный ассортимент продукции. Думаю, в России на сегодняшний день невозможно достичь стопроцентного замещения продуктов питания, мы не можем выращивать у себя, допустим, бананы или ананасы", - полагает Катырин.
Вопрос замещения импорта, по мнению собеседника агентства, должен рассматриваться с точки зрения одного из направлений развития АПК. "Конечно, нужно развивать торговлю с другими странами. Наша молочная продукция востребована и любима за рубежом. … Мы все активнее выходим со своей продукцией на мировой рынок, и в этом вопросе необходима государственная поддержка. Считаю, что не менее важным вопросом, чем импортозамещение, является экспорт отечественной продукции", - подчеркнул Катырин.
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"При этом защищать отечественный рынок продовольствия и сельского хозяйства необходимо всегда, это ежедневная и кропотливая работа, так действуют все развитые страны. Необходимо учитывать, что один работник сельского хозяйства даёт десять рабочих мест в смежных отраслях, это основа любой нации. То, каким образом проявляется эта защита, – вопрос инструментария. Главное, чтобы меры не вредили своему рынку", - полагает глава ТПП.
"Думаю, что российские производители могут развиваться, усиливать свои позиции и без продовольственного эмбарго. … Так, отмена контрсанкций в мясной отрасли позволит в некоторых регионах на границе с Европой создать конкурентоспособные условия и возможности деятельности для локальных переработчиков, закрывшихся с их введением, что позволит создать дополнительные рабочие места и увеличить бюджетные поступления", - заключил глава ТПП.
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Торгово-промышленная палата РФРоссияЭкономика
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