Россия не может полностью заместить импортные продукты, считают в ТПП

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия в настоящий момент не сможет достичь полного замещения импортных продуктов, оно должно рассматриваться в качестве одного из направлений развития АПК, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.

Россия пять лет назад, в августе 2014 года, запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.

"Полки в магазинах не пустые, на них представлен разнообразный ассортимент продукции. Думаю, в России на сегодняшний день невозможно достичь стопроцентного замещения продуктов питания, мы не можем выращивать у себя, допустим, бананы или ананасы", - полагает Катырин.

Вопрос замещения импорта, по мнению собеседника агентства, должен рассматриваться с точки зрения одного из направлений развития АПК. "Конечно, нужно развивать торговлю с другими странами. Наша молочная продукция востребована и любима за рубежом. … Мы все активнее выходим со своей продукцией на мировой рынок, и в этом вопросе необходима государственная поддержка. Считаю, что не менее важным вопросом, чем импортозамещение, является экспорт отечественной продукции", - подчеркнул Катырин.

"При этом защищать отечественный рынок продовольствия и сельского хозяйства необходимо всегда, это ежедневная и кропотливая работа, так действуют все развитые страны. Необходимо учитывать, что один работник сельского хозяйства даёт десять рабочих мест в смежных отраслях, это основа любой нации. То, каким образом проявляется эта защита, – вопрос инструментария. Главное, чтобы меры не вредили своему рынку", - полагает глава ТПП.