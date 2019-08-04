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РИА Новости

Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе, сообщили СМИ

Вчера, 12:13
20125
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (часть Вооруженных сил Ирана) задержал иностранный танкер в Персидском заливе, сообщает агентство ISNA.
По информации СМИ, инцидент произошел 31 июля. Как уточняется, корабль перевозил 700 тысяч литров контрабандного топлива в "арабские страны". Сейчас танкер находится в городе Бушер. Семь членов экипажа корабля также задержаны.
Джереми Хант
21 июля, 07:19
СМИ узнали о планах Британии ввести санкции против Ирана из-за танкера
Ситуация в Персидском заливе и близлежащих районах заметно обострилась в последние месяцы: так, 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции остановили в территориальных водах Ирана британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом Тегерана на задержание властями британского Гибралтара танкера Grace 1 под флагом Панамы. Инцидент произошел 4 июля.
Танкер заподозрили в перевозке двух миллионов баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии. В Тегеране эту информацию опровергли и потребовали освободить судно.
Полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их арест до 15 августа.
Города мира. Тегеран
3 августа, 17:34
Танкеры Ирана поставляют нефть в Китай и другие страны в обход санкций
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Давно пора, Сирию Ирак грабят прочно, вывозя нефть на рынок и манипулируя ценами
4 августа, 12:40
Rog Guka
109000626
Сейчас это будет нарастать, как "снежный ком". Добром это не кончится.
4 августа, 12:59
Вячеслав Гаджиев
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