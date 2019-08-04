Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе, сообщили СМИ

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (часть Вооруженных сил Ирана) задержал иностранный танкер в Персидском заливе, сообщает агентство Корпус стражей исламской революции (часть Вооруженных сил Ирана) задержал иностранный танкер в Персидском заливе, сообщает агентство ISNA

По информации СМИ, инцидент произошел 31 июля. Как уточняется, корабль перевозил 700 тысяч литров контрабандного топлива в "арабские страны". Сейчас танкер находится в городе Бушер. Семь членов экипажа корабля также задержаны.

Ситуация в Персидском заливе и близлежащих районах заметно обострилась в последние месяцы: так, 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции остановили в территориальных водах Ирана британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом Тегерана на задержание властями британского Гибралтара танкера Grace 1 под флагом Панамы. Инцидент произошел 4 июля.

Танкер заподозрили в перевозке двух миллионов баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии. В Тегеране эту информацию опровергли и потребовали освободить судно.