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РИА Новости

В ДНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки

Вчера, 12:10
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о пяти нарушениях режима прекращения огня.
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило – три раза", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра, при обстрелах также применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы трех населенных пунктов республики, добавили в ведомстве.
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