Кевин Спейси впервые появился на публике после скандальных обвинений

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Кевин Спейси выступил на публике через несколько недель после того, как прокуратура в США закрыла дело против него о сексуальных домогательствах, сообщает Hollywood Reporter.
Стоя рядом со скульптурой "Кулачный боец" в Национальном музее Рима он прочел на английском языке поэму "Боксер" итальянца Габриэле Тинти о поверженном в схватке, истекающем кровью на ринге.
Автор стихотворного произведения рассказал изданию, что его вдохновила не ситуация вокруг американского актера, а скорее, статуя. "Я выбрал Кевина Спейси, потому что он лучший актер во всем мире", - пояснил он в ответ на вопрос о том, как появилась идея такого выступления.
По словам Тинти, именно он предложил актеру прочесть свою поэму, и тому понравилась эта мысль. Поэт написал у себя в Твиттере, что вокруг собралось более сотни слушателей, тепло принявших Спейси.
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