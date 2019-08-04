Кевин Спейси впервые появился на публике после скандальных обвинений

Стоя рядом со скульптурой "Кулачный боец" в Национальном музее Рима он прочел на английском языке поэму "Боксер" итальянца Габриэле Тинти о поверженном в схватке, истекающем кровью на ринге.

Автор стихотворного произведения рассказал изданию, что его вдохновила не ситуация вокруг американского актера, а скорее, статуя. "Я выбрал Кевина Спейси, потому что он лучший актер во всем мире", - пояснил он в ответ на вопрос о том, как появилась идея такого выступления.