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РИА Новости

В Екатеринбурге подросток погиб, упав с крыши заброшенного здания

Вчера, 11:54
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток скончался после падения с крыши заброшенного здания в Екатеринбурге, следователи начали проверку, сообщает в воскресенье региональное управление СК России.
Инцидент произошел в субботу в заброшенной постройке на улице Московской. По данным ведомства, подросток скончался до приезда скорой помощи.
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"Предварительно установлено, что подросток гулял в районе заброшенного здания в компании двоих сверстников, затем он один решил залезть на крышу дома, а двое других школьников находились на улице, снаружи здания. В это время и произошел инцидент", — говорится в сообщении.
По информации СУ СК, следователи осмотрели место происшествия, тело умершего подростка направлено на вскрытие для выяснения давности и точной причины смерти. Опрошены двое школьников, которые находились с пострадавшим в районе заброшенного здания, и мать умершего.
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ЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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