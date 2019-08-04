В Екатеринбурге подросток погиб, упав с крыши заброшенного здания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток скончался после падения с крыши заброшенного здания в Екатеринбурге, следователи начали проверку, сообщает в воскресенье региональное управление СК России.

Инцидент произошел в субботу в заброшенной постройке на улице Московской. По данным ведомства, подросток скончался до приезда скорой помощи.

"Предварительно установлено, что подросток гулял в районе заброшенного здания в компании двоих сверстников, затем он один решил залезть на крышу дома, а двое других школьников находились на улице, снаружи здания. В это время и произошел инцидент", — говорится в сообщении.