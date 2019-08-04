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РИА Новости

В белорусской делегации на АрМИ-2019 оценили конкурс "Суворовский натиск"

Вчера, 11:50
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 команды армии Белоруссии на дистанции соревнований "Танкового биатлона"
Танк Т-72Б3 команды армии Белоруссии на дистанции соревнований Танкового биатлона
© РИА Новости / Илья Питалев
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КОРЛА (Китай), 4 авг - РИА Новости. Команды-участники конкурса "Суворовский натиск", проводимого в рамках V Армейских международных игр в Китае, демонстрируют отличную боевую подготовку и профессиональный рост по сравнению с соревнованиями прошлого года, заявил журналистам в воскресенье глава делегации Белоруссии на АрМИ-2019 генерал-майор Николай Скобелев.
Конкурс "Суворовский натиск" проходит с 3 по 17 августа на территории полигона учебного центра сухопутных войск Корла армии Китая в Синьцзянском военном округе, в нем участвуют команды от России, Китая, Белоруссии, Зимбабве, Ирана и Венесуэлы.
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"Можно сказать, что все команды показывают хороший уровень, подготовку, достаточно высокие результаты — в сравнении с прошлым годом они лучше. Видно, что команды все готовились основательно. Достаточно высокая подготовка механиков-водителей: уверенно преодолевают препятствия. Хорошую огневую подготовку демонстрируют команды, улучшилось руководство экипажами боевых машин — видно, что этот год прошел не зря для всех", - сказал Скобелев по итогам первого заезда, прошедшего в рамках конкурса.
По его словам, судейство в этом году также обещает быть беспристрастным.
"Учитывая, что судейская бригада только-только начала работать над подсчетом результатов, пока трудно что-то комментировать. Но уверен, раз среди судей представители всех команд, результаты будут объективными. Иначе для чего соревноваться?" — отметил он.
Говоря китайских боевых машинах пехоты, на которых будут выступать белорусские военнослужащие на "Суворовском натиске", Скобелев отметил, что команда быстро их освоила, при этом у китайских БМП есть ряд отличий от российских бронемашин.
"Китайские машины несколько отличаются от БМП-2. На их двигателях стоят турбонаддувы, которые позволяют увеличить мощность, но к этому надо привыкнуть. Для этого тренировки и существуют", - рассказал он.
Белорусские экипажи выйдут на соревновательную трассу индивидуальной гонки 10 августа вместе с командами из России и Венесуэлы. По итогам индивидуальных заездов экипажи будут распределены в пары для участия в финальной эстафете, где и поборются за главный приз.
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