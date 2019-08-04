Российские туристы задержанного рейса из Бургаса вылетели в Москву

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пассажиры задержанного ранее рейса Bulgaria Air вылетели с болгарского курорта Бургас в Москву, вылет российских туристов из другого болгарского города Варна ожидается в полдень, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Варне.

"Один из рейсов, который вылетает из Бургаса, вылетел в 09:20 по местному времени (совпадает с мск) авиакомпанией Bulgaria Air, а рейс из Варны той же авиакомпанией вылетает в 11:30-12 часов", - сообщила агентству третий секретарь генконсульства РФ в Варне Алена Пучина.

В московском аэропорту Шереметьево уточнили, что рейс из Бургаса вылетел в 09:40, его прибытие в Москву ожидается в 11:50.