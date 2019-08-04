Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-04T11:30Z
https://ria.ru/20190804/1557151831.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155712/34/1557123427_0:171:3008:1863_1036x0_80_0_0_0e714f0aaa8a95779b5347cf93e91026.jpg
РИА Новости

Киев объяснил, почему не начинает ремонт моста в Станице Луганской

Вчера, 11:30
7138
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМестные жители на КПП "Станица Луганская" в Луганской области. 2 августа 2019
Местные жители на КПП Станица Луганская в Луганской области. 2 августа 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Местные жители на КПП "Станица Луганская" в Луганской области. 2 августа 2019. Архивное фото
КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Украинская сторона заявила, что не может приступить к ремонту моста в Станице Луганской в Донбассе, разрушенного в результате боевых действий, из-за отсутствия гарантий безопасности для специалистов.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста. 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Они запланированы до 10 августа.
Представители ОБСЕ
31 июля, 19:30
В ОБСЕ рассказали, когда начнут разминирование моста в Станице Луганской
"Основная причина, почему не происходит начало работ по ремонту моста, - отсутствие гарантий безопасности для наших специалистов по разминированию со стороны незаконных вооруженных формирований. Соответствующие запросы по линии ОБСЕ отправлены, но ответа на получение гарантий именно для наших специалистов и допуска их к проведению работ нет", - цитирует в воскресенье штаб Операции объединенных сил в Facebook слова руководителя украинской стороны общего центра контроля и координации полковника Александра Борщевского.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
13321529
Обсудить 5
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Музыкант Вилли Токарев
Умер певец Вилли Токарев
РИА
Новости
Певец Вилли Токарев
Стала известна причина смерти Вилли Токарева
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Свобода победила протест. Что произошло в Москве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
На Украине десантника ударили ножом из-за спора о Дне ВДВ
Лента
новостей
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Ситуация на КПП Станица Луганская в Донбассе. 24 июня 2017
Киев изменит режим работы пункта пропуска "Станица Луганская"
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
В Госдуме ответили на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Территорию Тулуна, пострадавшую от паводка, исключат из зоны заселения
Американская актриса Эшли Бенсон и модель Кара Делевинь
Модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей подругой
Туристы на Красной площади в Москве.
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Украинские военные
В ЛНР обвинили ВСУ в переброске боевой техники на линию соприкосновения
Полиция
Девочку, которую искали под Волгоградом четыре дня, нашли живой
Видео из дома жительницы Детройта
Найденную мертвой в захламленном доме пенсионерку съела собака
Первая леди Сирии Асма аль-Асад
Супруга президента Сирии Асма Асад вылечилась от рака
Кадр из 3 сезона сериала Очень странные дела
Шведские СМИ обвинили сериал "Очень странные дела" в русофобии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
01:04Друзья Вилли Токарева в США рассказали, каким они запомнили музыканта
00:56СК начал проверку после гибели зацепера на крыше поезда Петербург – Москва
00:52Стрелок из Огайо приобрел винтовку в интернете
00:33Эксперты: 20% работников образования в РФ получают менее 15 тысяч рублей
00:32Исследование: лишь 12% россиян получают зарплату больше 75 тысяч рублей
00:24"Аэрофлот" 5 и 6 августа отменит рейсы в Лондон из-за забастовки в Хитроу
00:21"Сапсан" сообщением Петербург – Москва задержали из-за гибели зацепера
00:13Трамп провел переговоры с главами минюста и ФБР из-за стрельбы на выходных
00:04Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз
23:55В Каире начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
23:39Во Вьетнаме во время наводнения погибли пять человек, 14 пропали без вести
23:35При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев
23:32В Боснии напомнили о роли Запада в изгнании сербов из Хорватии
23:08В Афганистане произошло землетрясение
23:06Глава СПЦ призвал Католическую церковь осудить преступления над сербами
23:06Как в России отреагировали на заявление Помпео о "возврате" Крыма
23:06МИД предупредил россиян о приближении шторма к Японии и Южной Корее
23:00Резервный борт вылетел в Минводы, где экстренно сел самолет
22:58Задержанный в Иране танкер с контрабандным топливом принадлежал Ираку
Лента новостейМолния