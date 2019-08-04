Киев объяснил, почему не начинает ремонт моста в Станице Луганской

КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Украинская сторона заявила, что не может приступить к ремонту моста в Станице Луганской в Донбассе, разрушенного в результате боевых действий, из-за отсутствия гарантий безопасности для специалистов.

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста. 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Они запланированы до 10 августа.

"Основная причина, почему не происходит начало работ по ремонту моста, - отсутствие гарантий безопасности для наших специалистов по разминированию со стороны незаконных вооруженных формирований. Соответствующие запросы по линии ОБСЕ отправлены, но ответа на получение гарантий именно для наших специалистов и допуска их к проведению работ нет", - цитирует в воскресенье штаб Операции объединенных сил в Facebook слова руководителя украинской стороны общего центра контроля и координации полковника Александра Борщевского.