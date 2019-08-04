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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 15 нарушений перемирия в Сирии

Вчера, 11:16
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкТанкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 15 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - четыре, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 15 фактов открытия огня в провинциях: Хама – шесть, Латакия – пять, Алеппо – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре факта открытия огня в провинции Хама", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в течение суток Центр по примирению провел одну гуманитарную акцию. В населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-Эз-Зор выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,420 тонны.
В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались, их 2543. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось, их 234.
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