Россия за сутки зафиксировала 15 нарушений перемирия в Сирии

Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей. Архивное фото

Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 15 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - четыре, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 15 фактов открытия огня в провинциях: Хама – шесть, Латакия – пять, Алеппо – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре факта открытия огня в провинции Хама", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток Центр по примирению провел одну гуманитарную акцию. В населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-Эз-Зор выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,420 тонны.