Один человек остается в больнице после несанкционированной акции в Москве

Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пять человек были госпитализированы в Москве после несанкционированного митинга, один из пострадавших пока остаётся в больнице, его выпишут в ближайшее время, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В пресс-службе сообщили, что по итогам вчерашнего дня Скорая медицинская помощь Москвы выезжала на вызовы 12 раз по поводу обращений, связанных с травмами, полученными в ходе несанкционированных мероприятий.

"Среди пострадавших - один сотрудник правоохранительных органов, у него наиболее серьезная травма - вывих плеча, у остальных повреждения легкие, и состояние их удовлетворительное. Из общего числа 5 человек были госпитализированы в городские больницы. В настоящий момент после обследования и оказанной помощи в больнице остаётся один человек, состояние его удовлетворительное и не вызывает никаких тревог, он также будет выписан в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе.

В субботу пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, за различные нарушения задержаны около 600 человек.

Московская полиция призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций. В полиции заявили, что правоохранители будут "оперативно реагировать" на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.

Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Либертарианская партия прекратила переговоры и отозвала заявку.

Ранее не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.