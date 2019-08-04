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РИА Новости

Один человек остается в больнице после несанкционированной акции в Москве

Вчера, 11:12
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пять человек были госпитализированы в Москве после несанкционированного митинга, один из пострадавших пока остаётся в больнице, его выпишут в ближайшее время, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
В пресс-службе сообщили, что по итогам вчерашнего дня Скорая медицинская помощь Москвы выезжала на вызовы 12 раз по поводу обращений, связанных с травмами, полученными в ходе несанкционированных мероприятий.
"Среди пострадавших - один сотрудник правоохранительных органов, у него наиболее серьезная травма - вывих плеча, у остальных повреждения легкие, и состояние их удовлетворительное. Из общего числа 5 человек были госпитализированы в городские больницы. В настоящий момент после обследования и оказанной помощи в больнице остаётся один человек, состояние его удовлетворительное и не вызывает никаких тревог, он также будет выписан в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе.
В субботу пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, за различные нарушения задержаны около 600 человек.
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
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Московская полиция призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций. В полиции заявили, что правоохранители будут "оперативно реагировать" на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.
Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Либертарианская партия прекратила переговоры и отозвала заявку.
Ранее не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
В полиции Москвы напомнили, что организация и участие в подобных акциях - наказуемое деяние. По словам правоохранителей, они будут оперативно реагировать на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.
Митинги за рубежом
1 августа, 20:11
Чем грозит участие в несогласованных акциях за рубежом
28011511
Обсудить 5
МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
маловато поддали этим редискам(( жаль полицейского, здоровья ему !!!!!
4 августа, 13:21
00105k
1000005
Владимир Владимирович! Не пора ли власть употребить и этим крикунам хвосты надрать?
4 августа, 13:47
ВНВасилий Науман
1000004
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