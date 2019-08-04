Для разведки пожарной обстановки в Сибири задействовали военные самолеты

Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии

Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота и Су-24МР Центрального военного округа задействованы для ведения воздушной разведки в районах крупных лесных пожаров на территории Сибири, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Для ведения воздушной разведки обстановки в районах крупных лесных пожаров на территории Якутии, Красноярского края и Иркутской области Минобороны России задействовало самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота и Су-24МР Центрального военного округа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летчики выполнили полеты для мониторинга пожароопасной обстановки приарктических территорий, аэрофотосъемки результатов применения военно-транспортных самолетов Ил-76 и вертолетов Ми-8 в районах пожаров.

"Применение самолетов и вертолетов Минобороны России для тушения пожаров позволило в пять раз снизить скорость распространения огня и ликвидировать задымление воздуха в городах и населенных пунктах Красноярского края", - говорится в сообщении.