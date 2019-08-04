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РИА Новости

Для разведки пожарной обстановки в Сибири задействовали военные самолеты

Вчера, 11:10
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© ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
© ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота и Су-24МР Центрального военного округа задействованы для ведения воздушной разведки в районах крупных лесных пожаров на территории Сибири, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Для ведения воздушной разведки обстановки в районах крупных лесных пожаров на территории Якутии, Красноярского края и Иркутской области Минобороны России задействовало самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота и Су-24МР Центрального военного округа", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что летчики выполнили полеты для мониторинга пожароопасной обстановки приарктических территорий, аэрофотосъемки результатов применения военно-транспортных самолетов Ил-76 и вертолетов Ми-8 в районах пожаров.
"Применение самолетов и вертолетов Минобороны России для тушения пожаров позволило в пять раз снизить скорость распространения огня и ликвидировать задымление воздуха в городах и населенных пунктах Красноярского края", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что авиация министерства обороны России с утра воскресенья ликвидировала лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на площади более 70 тысяч гектаров. Самолеты Ил-76 ВТА совершили 12 вылетов, сбросив свыше 504 тонн воды. Вертолеты Ми-8 вылетели 14 раз, сбросив 140 тонн.
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