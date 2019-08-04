Путин рассказал о значении железных дорог для развития России

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником и отметил, что история России тесно связана с развитием железных дорог, соответствующая Президент РФ Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником и отметил, что история России тесно связана с развитием железных дорог, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля

"Поздравляю вас с Днём железнодорожника. На протяжении почти двухсот лет история России тесно связана с развитием железных дорог", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что железные дороги объединили Россию от западных рубежей до Дальнего Востока и стали важным звеном отечественной транспортной инфраструктуры.

"Благодаря большому, самоотверженному труду ваших предшественников – за прошедшее время были сооружены тысячи километров путей, новые железнодорожные станции и вокзалы", - сказал он.

Путин заметил, что железнодорожный транспорт играет огромную роль в развитии национальной экономики и социальной сферы, а также связывает города и регионы страны. Работники железнодорожной отрасли внедряют современные технологии и активно развивают цифровизацию.

Кроме того, президент отметил блестящую работу по транспортному обеспечению чемпионата мира по футболу и XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске.

"Открытие движения поездов в обход Краснодара, строительство магистрали в Крым – вот лишь немногие знаковые достижения железнодорожников за последнее время", - сказал он.

Особо Путин выделил 45-летие начала возведения Байкало-Амурской магистрали, которое отмечалось 7 июля.

"Ещё раз поздравляю вас с праздником. От души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и успехов", - заключил он.