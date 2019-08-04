Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-04T10:49Z
https://ria.ru/20190804/1557151487.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155694/91/1556949114_0:0:3046:1714_1036x0_80_0_0_df8540143b03159d4e51a3a7562fde6a.jpg
РИА Новости

Путин рассказал о значении железных дорог для развития России

Вчера, 10:42
1307
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником и отметил, что история России тесно связана с развитием железных дорог, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с Днём железнодорожника. На протяжении почти двухсот лет история России тесно связана с развитием железных дорог", - говорится в телеграмме.
Высокоскоростной поезд Сапсан и поезд Московской монорельсовой транспортной системы
Вчера, 02:01
День железнодорожника в России
Путин отметил, что железные дороги объединили Россию от западных рубежей до Дальнего Востока и стали важным звеном отечественной транспортной инфраструктуры.
"Благодаря большому, самоотверженному труду ваших предшественников – за прошедшее время были сооружены тысячи километров путей, новые железнодорожные станции и вокзалы", - сказал он.
Путин заметил, что железнодорожный транспорт играет огромную роль в развитии национальной экономики и социальной сферы, а также связывает города и регионы страны. Работники железнодорожной отрасли внедряют современные технологии и активно развивают цифровизацию.
Кроме того, президент отметил блестящую работу по транспортному обеспечению чемпионата мира по футболу и XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске.
"Открытие движения поездов в обход Краснодара, строительство магистрали в Крым – вот лишь немногие знаковые достижения железнодорожников за последнее время", - сказал он.
Особо Путин выделил 45-летие начала возведения Байкало-Амурской магистрали, которое отмечалось 7 июля.
"Ещё раз поздравляю вас с праздником. От души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и успехов", - заключил он.
Байкало-Амурская магистраль (БАМ) – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Байкало-Амурская магистраль проходит от Тайшета до Советской Гавани и пролегает по территории Иркутской, Читинской, Амурской областей, Бурятии и Якутии, Хабаровскому краю. Общая протяженность магистрали – 4300 километров.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Вчера, 10:40
Медведев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
3111018
Обсудить 1
Владимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Макет скоростного поезда на открытии информационного центра ВСМ Москва – Казань в городе Казани
Минтранс предложил создать в России сеть высокоскоростных магистралей
РИА
Новости
Пассажиры в вагоне поезда Московского метро
Участок Филевской линии московского метро закрыт на выходные
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
Лента
новостей
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе, сообщили СМИ
Здание Министерства иностранных дел России
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Местные жители на КПП Станица Луганская в Луганской области. 2 августа 2019
Киев объяснил, почему не начинает ремонт моста в Станице Луганской
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Место преступления в США
В результате стрельбы в Чикаго пострадали семь человек
Полиция на месте преступления
В Огайо произошла стрельба, есть жертвы
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
В Госдуме ответили на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины
Космический аппарат Метеор-М
На российском метеоспутнике "Метеор-М" произошел сбой
Пьяный мужчина
Названы регионы с наибольшим числом пациентов с алкогольной зависимостью
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини
Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
01:04Друзья Вилли Токарева в США рассказали, каким они запомнили музыканта
00:56СК начал проверку после гибели зацепера на крыше поезда Петербург – Москва
00:52Стрелок из Огайо приобрел винтовку в интернете
00:33Эксперты: 20% работников образования в РФ получают менее 15 тысяч рублей
00:32Исследование: лишь 12% россиян получают зарплату больше 75 тысяч рублей
00:24"Аэрофлот" 5 и 6 августа отменит рейсы в Лондон из-за забастовки в Хитроу
00:21"Сапсан" сообщением Петербург – Москва задержали из-за гибели зацепера
00:13Трамп провел переговоры с главами минюста и ФБР из-за стрельбы на выходных
00:04Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз
23:55В Каире начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
23:39Во Вьетнаме во время наводнения погибли пять человек, 14 пропали без вести
23:35При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев
23:32В Боснии напомнили о роли Запада в изгнании сербов из Хорватии
23:08В Афганистане произошло землетрясение
23:06Глава СПЦ призвал Католическую церковь осудить преступления над сербами
23:06Как в России отреагировали на заявление Помпео о "возврате" Крыма
23:06МИД предупредил россиян о приближении шторма к Японии и Южной Корее
23:00Резервный борт вылетел в Минводы, где экстренно сел самолет
22:58Задержанный в Иране танкер с контрабандным топливом принадлежал Ираку
Лента новостейМолния