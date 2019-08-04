ВСУ мешают работе ОБСЕ у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу групп радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков, мешающих работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.
"Отмечается работа маневренных групп РЭБ противника вблизи линии боевого соприкосновения с целью создания помех GPS-сигналу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) СММ ОБСЕ", - рассказали в пресс-службе.
По данным Народной милиции, украинские силовики пытаются скрыть от международных наблюдателей технику, размещенную у линии соприкосновения в нарушение минских договоренностей.