Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-04T10:33Z
https://ria.ru/20190804/1557151352.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149538/46/1495384653_0:0:1341:755_1036x0_80_0_0_ba29067c05804c93b4e16315038a35e6.jpg
РИА Новости

Под Курском задержали подозреваемого в убийстве инспектора ДПС

Вчера, 10:33
10291
© РИА Новости / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Полицейские под Курском задержали мужчину, подозреваемого в том, что он застрелил накануне инспектора ДПС, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Накануне вечером на автодороге возле села Уланок Суджанского района Курской области инспектор ДПС, находясь в свободное от службы время, выявил водителя, находившегося по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения, и попытался самостоятельно задержать его. Злоумышленник оказал сопротивление и выстрелил в полицейского из охотничьего ружья. От полученных травм сотрудник полиции скончался на месте", — рассказала Волк.
Подозреваемого задержали на следующий день при силовой поддержке Росгвардии, им оказался местный житель 1965 года рождения.
В настоящее время задержанный передан сотрудникам СУ СК по Курской области.
Поиск напавших на полицейского в Туле
2 августа, 18:37
В Россию экстрадировали двух мужчин, разыскиваемых за убийство в 2016 году
691312236
Обсудить 1
Курская областьПроисшествия
Рекомендуем
Музыкант Вилли Токарев
Умер певец Вилли Токарев
РИА
Новости
Певец Вилли Токарев
Стала известна причина смерти Вилли Токарева
Американская актриса Эшли Бенсон и модель Кара Делевинь
Модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей подругой
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
На Украине десантника ударили ножом из-за спора о Дне ВДВ
Лента
новостей
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Свобода победила протест. Что произошло в Москве
Девочка плачет
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
Авиация Минобороны с начала суток потушила более 70 тысяч гектаров пожаров
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
В Госдуме ответили на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Территорию Тулуна, пострадавшую от паводка, исключат из зоны заселения
Производство сыра в Краснодарском крае
Главы торговых палат России и США оценили российский сыр
Танковый биатлон -2019. Индивидуальная гонка
Российские военные на конкурсе "Танковый биатлон" побили рекорд 2017 года
Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
Полиция
Девочку, которую искали под Волгоградом четыре дня, нашли живой
Француз пересек Ла-Машн на самодельной летающей доске
Француз со второй попытки пересек Ла-Манш на летающей доске
Местные жители плывут на лодке по затопленной улице в Амурской области
В Приамурье объявили об угрозе разрушения дамбы из-за паводка
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
01:04Друзья Вилли Токарева в США рассказали, каким они запомнили музыканта
00:56СК начал проверку после гибели зацепера на крыше поезда Петербург – Москва
00:52Стрелок из Огайо приобрел винтовку в интернете
00:33Эксперты: 20% работников образования в РФ получают менее 15 тысяч рублей
00:32Исследование: лишь 12% россиян получают зарплату больше 75 тысяч рублей
00:24"Аэрофлот" 5 и 6 августа отменит рейсы в Лондон из-за забастовки в Хитроу
00:21"Сапсан" сообщением Петербург – Москва задержали из-за гибели зацепера
00:13Трамп провел переговоры с главами минюста и ФБР из-за стрельбы на выходных
00:04Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз
23:55В Каире начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
23:39Во Вьетнаме во время наводнения погибли пять человек, 14 пропали без вести
23:35При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев
23:32В Боснии напомнили о роли Запада в изгнании сербов из Хорватии
23:08В Афганистане произошло землетрясение
23:06Глава СПЦ призвал Католическую церковь осудить преступления над сербами
23:06Как в России отреагировали на заявление Помпео о "возврате" Крыма
23:06МИД предупредил россиян о приближении шторма к Японии и Южной Корее
23:00Резервный борт вылетел в Минводы, где экстренно сел самолет
22:58Задержанный в Иране танкер с контрабандным топливом принадлежал Ираку
Лента новостейМолния