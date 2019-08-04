Под Курском задержали подозреваемого в убийстве инспектора ДПС

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Полицейские под Курском задержали мужчину, подозреваемого в том, что он застрелил накануне инспектора ДПС, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Накануне вечером на автодороге возле села Уланок Суджанского района Курской области инспектор ДПС, находясь в свободное от службы время, выявил водителя, находившегося по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения, и попытался самостоятельно задержать его. Злоумышленник оказал сопротивление и выстрелил в полицейского из охотничьего ружья. От полученных травм сотрудник полиции скончался на месте", — рассказала Волк.

Подозреваемого задержали на следующий день при силовой поддержке Росгвардии, им оказался местный житель 1965 года рождения.