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РИА Новости

ВСУ провели учения над Черным морем

Вчера, 10:30
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-8 ВС Украины во время тактических учений
Вертолеты Ми-8 ВС Украины во время тактических учений
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 авг – РИА Новости. Морская авиация вооруженных сил Украины завершила летно-тактические учения над Черным морем, сообщает в воскресенье пресс-служба ВС Украины в Facebook.
"В течение недельных учений экипажи усовершенствовали летную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию", - говорится в сообщении.
К учениям привлекли личный состав бригады, вертолеты Ми-14 и Ка-27, а также самолеты Ан-26. Первое задание выполнили подразделения батальона связи и радиотехнического обеспечения. Они вышли в район развертывания по сигналу "Тревога" и подготовили внебазовый аэродром к приему авиатехники.
Кульминацией учений стал поиск и отслеживание морскими авиаторами подводной лодки условного противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов, сказано в сообщении.
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Черное мореВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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