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РИА Новости

В Красноярском крае нарастят группировку авиации МЧС для тушения пожаров

Вчера, 10:25
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛиквидация пожаров в Красноярском крае
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ликвидация пожаров в Красноярском крае
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Авиация МЧС России сбросила более 1,5 тысяч тонн воды для тушения пожаров в Сибири за прошедшие сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
По данным МЧС, в Сибири продолжают действовать 470 очагов возгораний. Локализованы 38 очагов на площади 24 617 гектаров.
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"За прошедшие сутки самолетами БЕ-200 МЧС России сброшено 432 тонны воды, вертолетами МИ-8 и МИ-26 МЧС России сброшено 1100 тонн воды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что авиация работает в трех районах Якутии, двух районах Красноярского края и двух районах Иркутской области. Для тушения природных пожаров и защиты населенных пунктов привлечены аэромобильные группировки в количестве 496 человек и 23 единиц техники.
"В Красноярском крае проводится наращивание группировки сил и средств за счет аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Алтайскому краю общей численностью 85 человек и 6 единиц техники", - добавили в министерстве.
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По данным ФБУ "Авиалесоохрана", площадь лесных пожаров составляет около 3 миллионов гектаров. В четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению присоединились 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
Позднее МЧС сообщило о ликвидации 19 очагов пожаров и снижении ежедневного прироста площадей, охваченных огнем, более чем в пять раз.
В Минобороны РФ накануне сообщили, что авиация МО потушила более 450 тысяч гектаров лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
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